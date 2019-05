Outro motociclista foi levado em estado grave para um hospital da cidade.

publicado em 21/05/2019

Paulo Victor Santaela Munhaes morreu no local do acidente em Catanduva — Foto: Reprodução/Facebook

Um estudante de 18 anos morreu na noite desta segunda-feira (20) após sofrer um acidente de trânsito com a moto que pilotava em Catanduva (SP).

De acordo com a polícia, o estudante de medicina veterinária Paulo Victor Santaela Munhaes estava na Avenida José Frias Garcia, quando foi fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com outra moto, que também tentava fazer uma ultrapassagem no sentido contrário.

O motociclista foi arremessado em direção a um carro e morreu no local. O outro motociclista foi levado em estado grave para o hospital Padre Albino, de Catanduva. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A perícia esteve no local e o acidente será investigado.









Fonte. G1