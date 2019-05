Caderno do agressor, de 15 anos, estava com um buraco em formato de faca para esconder a arma do crime. Vítima, também de 15 anos, está internada.

publicado em 20/05/2019

Jovem fez um corte no caderno para esconder a faca em Araçatuba — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um estudante de 15 anos foi apreendido por esfaquear um colega da escola, também de 15 anos, na manhã desta segunda-feira (20) no bairro Porto Real, em Araçatuba (SP). De acordo com a polícia, agressor e vítima estavam indo para a aula no momento do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor contou que o motivo teria sido uma discussão na semana passada por causa de um jogo.

Na manhã desta segunda-feira, no trajeto para a escola, ele aguardou a vítima passar pelo caminho que fazem e deu golpes nas costas. A vítima caiu no chão e o agressor continuou esfaqueando no peito.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente que agrediu o colega escondeu a faca dentro de um recorte em um caderno.A vítima foi socorrida e levada para a Santa Casa da cidade. Segundo o hospital, o jovem está internado e teve 11 cortes pelo corpo, principalmente nas costas, peito e braços. O quadro dele é estável, mas sem previsão de alta.

O adolescente agressor também se machucou. Ele chegou a ser levado para o pronto-socorro para ser atendido. A polícia foi acionada e o menor foi apreendido e está à disposição da Justiça.