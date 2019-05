Região

Dupla fica ferida após carro capotar em rodovia de Mirassol

De acordo com a Polícia Rodoviária, as vítimas foram lançadas do veículo, que pegou fogo logo em seguida.

publicado em 25/05/2019

Carro pegou fogo após capotar em rodovia de Mirassol — Foto: Arquivo pessoal Dois homens ficaram gravemente feridos em um acidente de trânsito na Rodovia Washington Luís, em Mirassol (SP), na madrugada deste sábado (25). De acordo com a Polícia Rodoviária, os dois trafegavam de São José do Rio Preto (SP) para Mirassol quando o motorista perdeu o controle da direção e o carro em que eles estavam capotou. Durante o capotamento, as duas vítimas foram lançadas do veículo, que pegou fogo logo em seguida. Ainda segundo a polícia, o resgate foi acionado a encaminhou a dupla para o Hospital de Base de Rio Preto (SP). O motorista, de 35 anos, sofreu fraturas na cabeça e no rosto e traumas no abdômen. O passageiro sofreu fraturas no crânio. Eles permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

