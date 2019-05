Segundo a assessoria da dupla, intervenção cirúrgica foi por causa de um quadro de apendicite. Alta do artista está prevista para sexta-feira (31).

publicado em 30/05/2019

Cristiano durante show no interior de São Paulo; cantor deve ter alta na sexta-feira — Foto: Érico Andrade/G1

O cantor Cristiano, da dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia de emergência na noite desta quarta-feira (29) no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Segundo a assessoria da dupla, a cirurgia foi por causa de um quadro de apendicite.

O sertanejo passou mal um pouco antes da apresentação em Jataí (GO), que faria nesta quarta-feira. Com a ausência de Cristiano, Zé Neto fez o show sozinho.

De acordo com a assessoria de imprensa da dupla, o cantor passa bem e agradeceu a todos pelas orações.

A alta do artista está prevista para sexta-feira (31), mas deverá ficar em repouso durante alguns dias, por recomendação médica. Enquanto isso, Zé Neto cumprirá a agenda de shows normalmente.No perfil da dupla em uma rede social, Zé Neto postou um vídeo agradecendo aos fãs pelo carinho e compreensão.“Queria agradecer o carinho que tiveram comigo e a compreensão com meu irmão. Quando a gente estava se deslocando para o show, ele teve dores abdominais e não aguentou e foi para o hospital. Fizeram o diagnóstico de apendicite. Ele foi medicado e optamos dele vir para Rio Preto. Queria agradecer a todos pelo carinho em Jataí e por ter sido a segunda voz hoje nossa”, disse.