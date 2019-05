A comunidade Colo de Deus será principal a atração do evento deste ano

publicado em 14/05/2019

O Arrasta Fé que desde 2011 traz consigo uma metodologia de evangelização com artistas católicos consagrados no meio gospel (Foto: Divulgação)

O evento que é tradição e faz parte do calendário de festividade de Tanabi, o Arrasta Fé, chega a sua oitava edição no ano de 2019 com a presença, já confirmada, da comunidade Colo de Deus. O show de evangelização acontecerá no dia 29 de junho e fará parte do cronograma de atividades em comemoração aos 137 anos do município.

Com uma linguagem clara e objetiva, o Arrasta Fé que desde 2011 traz consigo uma metodologia de evangelização com artistas católicos consagrados no meio gospel.Sempre com excelência, hoje colhe seus frutos, e se destaca em toda a região noroeste paulista, pelo sucesso que alcançou.

Organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, conta com a colaboração da Paróquia São João Batista e São Cristóvão ambas de Tanabi e tem apoio da Prefeitura Municipal para a realização da festa.

Segundo os organizadores, esta edição será marcada pela presença de um ministério de música “jovem” e que cada vez mais ganha destaque nas músicas católicas. “Após muitos esforços, viabilizamos a participação da Colo de Deus, que nos ajudará a vivenciar esse momento de fé, já que este é o objetivo da comunidade: anunciar o nome de Jesus Cristo pelas nações”, pontuou Miler Veiga, membro da comissão. O Arrasta Fé busca, a cada ano, superar na contratação de artistas que se destacam na evangelização através das canções de adoração.