publicado em 11/05/2019

Cidade subiu na colocação em dois anos; em 2017 era a 43ª cidade com maior risco de violência. Rio Preto aparece em 42º.

Araçatuba (SP) ficou em 20º lugar em um ranking de cidades com maior risco de violência no estado de SP. O ranking foi elaborado em uma pesquisa feita pelo Instituto Sou da Paz e inclui os municípios com mais de 50 mil habitantes.

A pesquisa leva em conta a quantidade de crimes como homicídio, latrocínio - que é roubo seguido de morte -, dignidade sexual e patrimônio. Foram levados em conta dados de crimes registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado no ano passado.

As ocorrências foram comparadas com as de 2017. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi a quantidade de casos de estupro registrada em Araçatuba no ano passado. Em um ano esse tipo de ocorrência teve aumento de 20%.

Além disso, a cidade subiu de colocação no ranking, já que em 2017 era a 43ª com maior risco de violência.

Segundo a pesquisadora Ana Carolina Penky, a pesquisa tem o objetivo de apontar caminhos para diminuir os crimes.

“A ideia é, olhando para as taxas, poder dizer às cidades onde elas podem melhorar para reduzir a exposição de violência das pessoas”, diz.

A Polícia Militar rebate os dados da pesquisa e diz que todas as medidas para garantir a segurança da população são tomadas e que Araçatuba não é tão violenta assim.

“O cidadão pode ficar tranquilo. O que verificamos após analisar os indicadores é que, crime contra dignidade sexual tivemos um número maior de registro, mas isso é fato que ocorre dentro de casa, dentro da família, e a polícia não alcança isso por ser muito reservado”, afirma o coronel da Polícia Militar Paulo Motoka.

Confira os números da violência em Araçatuba

Homicídios

2017: 19

2018: 24

Latrocínio

2017: 2

2018: 3

Estupro

2017: 58

2018: 70

Região

Outras cidades do noroeste paulista também aparecem nesse ranking. O levantamento tem municípios com mais de 50 mil habitantes.

São José do Rio Preto (SP) está em 42º lugar e Andradina, em 58º. A cidade de Penápolis aparece em 65º, Catanduva em 83º e Mirassol é a número 92. Já Votuporanga aparece apenas na 102º. Outras três cidades estão fora das 100 primeiras cidades: Fernandópolis 113º, Birigui 122º e Olímpia 135º.