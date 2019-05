Após a participação na maior feira de agronegócio da América Latina, a Agrishow, empresas da região irão trazer seus lançamentos para Fernandópolis

publicado em 16/05/2019

A Mercedes Bens Caminhões e a Volvo Caminhões também estarão presentes no evento com os principais lançamentos e novidades do setor (Foto: Expo Fernandópolis 2019)





No início do mês aconteceu em Ribeirão Preto a maior feira do agronegócio da América Latina, a Agrishow, e após o sucesso do evento, empresas de nossa região apresentaram seus lançamentos na Expo Fernandópolis 2019.

Serão grandes empresas que irão trazer as melhores marcas em tratores e implementos agrícolas para expor em seus luxuosos estandes. A Korea Tratores irá trazer as novidades da LS Tractor, o 13º maior grupo empresarial da Coréia do Sul com vendas anuais acima de 30 bilhões de dólares e líder no negócio de máquinas e componentes eletrônicos.

O Mercadão dos Tratores irá apresentar os lançamentos da Valtra como: a nova linha de tratores S4, trator fruteiro A3F, além de linhas consagradas, como a A4 e a Linha BH HiTech, privilegiando tratores com alta tecnologia e design internacionalmente premiado.

A Fachinni irá trazer toda linha de implementos agrícolas, inclusive os lançamentos de 2019 para pequenos, médios e grandes produtores. “O agronegócio é um setor muito forte em nossa região e a Expo 2019 promete ser uma vitrine com os mais importantes lançamentos do segmento. Nossa estimativa é que sejam movimentados cerca de R$ 3 milhões em negócios, sendo R$ 1 milhão durante o evento”, afirma o organizador Gustavo Sisto.

A Mercedes Bens Caminhões e a Volvo Caminhões também estarão presentes no evento com os principais lançamentos e novidades do setor. “Mais uma vez eles escolheram a Expo para apresentar suas novidades e fecharem negócios não apenas com os consumidores de Fernandópolis, mas também com aqueles da região e estados vizinhos como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que visitam a Expo”, destaca o organizador.

Além dos estandes, a Expo Fernandópolis irá trazer grandes shows, o estrelado rodeio profissional em touros e cavalos, exposição de animais, parque de diversões, praça de alimentação, museu, exposição dos produtores rurais e artesãos de Fernandópolis e região e muitas outras surpresas.

Dia 21 se apresenta a dupla Matheus e Kauan (entrada franca); dia 22, aniversário de Fernandópolis, quem sobe ao palco é Jads e Jadson (entrada franca); dia 23 é a vez do embaixador, Gustavo Lima; dia 24 serão os queridos Jorge e Mateus; no sabadão, dia 25, Zé Neto e Cristiano prometem um mega show e no dia 26 será a grande final do rodeio (entrada franca).