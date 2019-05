Segundo o prefeito, isso traria ainda mais investimentos para a cidade e para a região

publicado em 30/05/2019

S. J. do Rio Preto | SBT Interior

O prefeito Edinho Araújo recebeu na nesta quinta-feira (30), representantes da IOS Partners (consultoria internacional) que foi contratada pelo Daesp (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo) para fazer estudos que vão definir como será feita uma possível privatização do aeroporto de São José do Rio Preto.

Segundo o diretor do Daesp, Ângelo Grossi, o objetivo dessa visita é realizar inspeções de estrutura física, sistemas e espaço aéreo no terminal local.

O grupo está analisando a vocação regional da cidade – com informações sobre o perfil da população e o potencial econômico e turístico da região.

Nessa visita, Edinho também destacou a importância da internacionalização do aeroporto. Segundo o prefeito, isso traria ainda mais investimentos para a cidade e para a região.

Além de Rio Preto, o grupo irá visitar os aeroportos de Ribeirão Preto, Bauru, Marília, São Carlos e Sorocaba.

O plano de trabalho apresentado pela IOS tem cinco fases. A previsão é de que os estudos estejam concluídos em três ou quatro meses.