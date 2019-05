Região

Vítima estava na rodovia no trecho próximo a Uchoa. Polícia vai investigar as causas do acidente

publicado em 23/05/2019

Acidente aconteceu em trecho de rodovia em Uchoa — Foto: Divulgação/Gazeta do Interior Uma professora de 30 anos morreu após capotar o carro na Rodovia Washington Luiz na manhã desta quinta-feira (23), em Uchoa (SP). Segundo informações da Polícia Rodoviária, Rafaela Corrêa Machado perdeu o controle da direção, capotou o carro e só parou no canteiro central da rodovia. Ainda segundo a polícia, a vítima estava indo para Catanduva (SP), quando aconteceu o acidente. A pista não precisou ser interditada e as causas do acidente serão investigadas.



