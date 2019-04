A virada de lote acontece na próxima segunda; a festa acontece entre os dias 21 e 26 de maio, na Arena Crystal

publicado em 04/04/2019

Dia 23 se apresenta o embaixador, Gustavo Lima (Foto: Divulgação)

Se você ainda não garantiu seu passaporte para curtir a Expo Fernandópolis 2019 aproveite os últimos dias com o preço de R$ 90 para permanentes e R$ 210 a área vip. A partir de segunda-feira (08) acontece a virada de lote e o valor vai aumentar. A tradicional festa acontece de 21 a 26 de maio, na Arena Crystal.

Em Fernandópolis as permanentes poderão ser adquiridas no Bartolomeu (shopping), em Jales na Banca do Edu, em Santa Fé na Art Fina Bijoux, em Aparecida do Taboado na Art Fina Bijoux, em Paranaíba na Dandy Calçados, em Votuporanga na Casa dos óculos, em Rio Preto na LandScapes, em Ilha solteira na A Baratinha e pelo site www.bancadoingresso.com.br.

A agenda de shows da festa está 100% sertaneja! Dia 21 se apresenta a dupla Matheus e Kauan (entrada franca); dia 22, aniversário de Fernandópolis, quem sobe ao palco é Jads e Jadson (entrada franca); dia 23 é a vez do embaixador, Gustavo Lima; dia 24 serão os queridos Jorge e Mateus; no sabadão, dia 25, Zé Neto e Cristiano prometem um mega show e no dia 26 será a grande final do rodeio (entrada franca).

Após os shows a festa continua no Bartoshow da Expo. Dia 21 de maio a atração será a dupla Diego & Victor Hugo, dia 23 Netto & Henrique, dia 24 Hugo & Guilherme e no sabadão, dia 25, tem show do Bruninho e Davi, Larissa Law e o melhor do funk com Bob e Shunt.