Atleta deve chegar na próxima semana no Recife para assinar o contrato e já começar os trabalhos focados na Série B

publicado em 04/04/2019

Alison em ação pelo Votuporanguense (Foto: Rafael Guanaes/CAV)

O Sport anunciou a negociação com mais um jogador para a temporada. Trata-se do volante Alison, de 22 anos, que disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista de 2019 pelo Votuporanguense-SP. O atleta tem passagem pela equipe da Ferroviária-SP, nos anos de 2017 e 2018. Segundo o diretor de futebol do Leão, Nelo Campos, o jogador deve chegar na próxima semana para integrar o elenco.

- Estamos apalavrados com Alison. Só vamos confirmar quando assinar, mas está tudo certo. Deve chegar na próxima semana.

Alison disputou 15 partidas em 2019 e é o terceiro reforço rubro-negro visando o acesso à Série A. O primeiro, o também volante Yago, já está treinando com o grupo, enquanto o meia Pedro Carmona chega na próxima semana.

Quem continuará vestindo a camisa do Sport é o volante Ronaldo. Com contrato finalizando em setembro deste ano, o jogador renovou com o clube e fica até 31 de dezembro de 2020.