Receita especial deste ano é uma espécie de feijoada que tem o milho no lugar do feijão: é a milhoada

publicado em 13/04/2019

Festa do Milho de Jaci (SP) será realizada nos dias 7 e 14 de abril (Foto: Reprodução)

Jaci (SP) recebe neste domingo (14) o segundo dia da tradicional Festa do Milho. No primeiro dia de festa, no domingo (7), cerca de 70 mil pessoas estiveram no Parque do Milho.

A cada ano o evento tem uma receita diferente e a novidade de 2019 é a milhoada. A receita é uma espécie de feijoada que tem o milho no lugar do feijão.

Mais de 300 pessoas estão trabalhando diariamente para deixar tudo pronto no Parque do Milho. A festa existe há 30 anos e todos os pratos vendidos são feitos com milho.

Todo o dinheiro arrecadado na festa vai ajudar as mais de 70 obras de saúde e assistência social mantidas pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus.