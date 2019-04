Além dia 'D', o atendimento odontológico é realizado de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 e das 15h às 19h

publicado em 29/04/2019

Município realiza campanha de Dida D para vacina e câncer bucal (Foto: Prefeitura de Valentim Gentil)

Com o objetivo de prevenir a gripe e por recomendação do Ministério da Saúde, no dia 04 de maio a unidade básica de saúde de Valentim Gentil do centro ficará aberta das 8h às 16h para vacinação contra a Influenza. Na mesma ocasião, pessoas com 20 anos ou mais receberão orientações e passarão por atendimento para a prevenção de câncer bucal.

A dose da vacina contra a Influenza será disponibilizada em todas as unidades básicas de saúde e o atendimento de saúde bucal apenas na UBS do Centro. Para a vacinação é importante que o integrante dos grupos prioritários apresentem a carteira de vacinação. E para o atendimento odontológico o cartão SUS.

Gripe

A campanha de vacinação contra a Influenza 2019, de acordo com o Ministério da Saúde, tem como público alvo crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puerpérias, pessoas com 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da área da saúde (pública e privada), professores (rede pública e privada), população privada de liberdade e profissionais do sistema prisional.

A vacina é gratuita e distribuída pelo Governo Federal. Além do dia 'D', a Unidade Básica de Saúde atende de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

Câncer bucal

Quem tomar a vacina, passará também pelo exame bucal para prevenção do câncer de boca. De acordo com a cirurgiã dentista, Gabriela Mioto, "a prevenção é o melhor caminho, e se descoberto no estágio precoce, a chance de cura e redução de sequelas é muito maior”. Por este motivo, no sábado (04/05) o atendimento odontológico será apenas para este procedimento.

O câncer bucal prevalece em homens acima de 50 anos, principalmente aqueles que consomem bebidas alcoólicas, tabagista, é exposto a produtos químicos e ao sol sem proteção, o excesso de gordura corporal e infecção pelo vírus HPV.