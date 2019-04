Do total, R$ 100 foi destinado pelo Senador Major Olímpio e a outra metade pelo Deputado Federal Coronel Tadeu

publicado em 18/04/2019

Senador Major Olímpio | Deputado Federal Coronel Tadeu acompanhados do Murilo Basi, presidente do PSL de Santa Fé do Sul (Foto: Divulgação)

O Presidente Municipal do PSL de Santa Fé do Sul, Murilo Basi, esteve em São Paulo no último dia 09 de abril, em reunião no Diretório Estadual do PSL. Durante o encontro, foi confirmado uma emenda no valor de R$ 200 mil para Santa Casa de Santa Fé do Sul. Do valor total, R$ 100 mil foi destinado pelo Senador Major Olímpio. O Deputado Federal Coronel Tadeu também assumiu o compromisso destinar R$ 100 mil de suas emendas para o hospital.

Os parlamentares gravaram um vídeo para anunciar as emendas. Na oportunidade, o Senador Major Olímpio confirmou presença no ‘AquiShow Brasil 2019’, que acontece no dia 14 de maio em Santa Fé do Sul. Em seu comentário, o Deputado Coronel Tadeu falou sobre a solicitação do presidente do PSL do município. "Pedido do Murilo é ordem para nós, Major Olímpio concedeu, eu vou conceder e nós vamos ajudar Santa Fé do Sul."

Murilo Basi agradeceu os recursos em nome de toda diretoria e filiados do PSL de Santa Fé do Sul, principalmente pelo trabalho desenvolvido durante os 100 dias de governo. “A cidade pode ter certeza que o PSL de Santa Fé do Sul veio para fazer diferença. Estamos só iniciando um trabalho, aproveito e deixo o convite para quem ainda não se filiou ao partido. Você é nosso convidado para fazer parte deste time da Mudança em Santa Fé”, afirmou Murilo Basi.