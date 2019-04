Pai se afogou quando pulo no rio para salvar o filho. Eles estavam em um barco pescando quando ocorreu o incidente em Mira Estrela.

publicado em 29/04/2019

Bombeiros durante buscas pelo eletricista José Cosmo no Rio Grande, em Mira Estrela — Foto: Reprodução/TV TEM

Pai e filho foram encontrados mortos neste domingo (28) no Rio Grande, em Mira Estrela (SP), após se afogarem durante uma pescaria.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Silvio do Nascimento, de 53 anos, e Felipe Biazoli do Nascimento, de 16, estavam pescando perto no rio quando o adolescente pulou do barco para ir nadando até a margem e acabou afundando.

O pai pulou no rio para salvar o menino e também se afogou. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis (SP) e o Samu foram acionados, mas os dois não resistiram. Pai e filho eram moradores de São José do Rio Preto (SP).

Pai e filho serão velados juntos, no cemitério Jardim da Paz, em Rio Preto, e o enterro está previsto para as 14h. Felipe era filho único.

Mais afogamento no Rio Grande

O corpo do eletricista de 54 anos que estava desaparecido desde sábado (27), também no Rio Grande, em Mira Estrela, foi encontrado neste domingo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, José Cosmo Souza saiu para pescar no sábado (27) quando desapareceu na água ao tentar segurar barco que era levado por correnteza.

Os bombeiros fizeram buscas por ele e o corpo foi encontrado próximo da Ponte Pádua Diniz. Ele era morador de Fernandópolis (SP).