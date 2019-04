Prédio fica na Rua Voluntários de São Paulo e a vítima é uma diarista. Polícia vai investigar se mulher teria passado mal ou desequilibrado.

publicado em 16/04/2019

Prédio onde a diarista estava trabalhando quando caiu (Foto: Reprodução/TV TEM)

Uma mulher de 59 anos morreu na manhã desta terça-feira (16) depois de cair de um prédio na região central de São José do Rio Preto (SP). O prédio é residencial e fica na Rua Voluntários de São Paulo.

A vítima é uma diarista, mas a polícia ainda não tem a identidade da mulher. Segundo informações da polícia, ela estava limpando a janela do apartamento, no nono andar, quando caiu do prédio.

A polícia não soube dizer se a mulher passou mal ou se desequilibrou. O Corpo de Bombeiros está no local e a perícia também foi acionada para analisar o local.