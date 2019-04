Segundo os moradores, problema ocorre desde 2017. CPFL afirma que a responsabilidade de instalação dos pontos de iluminação pública é da prefeitura e que a companhia é responsável apenas pela manutenção da rede elétrica já instalada.

publicado em 06/04/2019

Bairros de Araçatuba estão sem energia há mais de dois anos (Foto: Reprodução/TVTem)

Moradores de Araçatuba (SP) reclamam que avenidas, ruas, praças e outros pontos públicos estão sem iluminação, seja por falta de postes ou por lâmpadas quebradas que não foram trocadas. Segundo eles, as reclamações ocorrem desde 2017.

Na Rua Miguel Sanches Filho, no bairro Umuarama, por exemplo, não tem postes de iluminação. Os moradores alegam que ficam preocupados com a segurança no local. Horlando Lourenço conta que já pagou R$ 400 em refletores para iluminar a frente da casa onde mora.Ainda segundo os moradores, na Avenida Valdir Felizola de Morais as lâmpadas dos postes estão apagadas. A avenida é uma importante ligação para outras regiões da cidade. Com a falta de luz, até moradores de outras ruas estão sendo prejudicados.

No bairro Chácaras Versalhes, também não tem iluminação. O aposentado Dorival Violato, que aluga campos de futebol no bairro, reclama que recebe taxas de iluminação pública junto a conta de energia, mas o local continua escuro. A situação é a mesma há dois anos.

“Essa escuridão tremenda tem o perigo de acontecer um assalto e ninguém faz nada”, diz.