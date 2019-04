Segundo testemunhas, um homem passou pelo posto de carro e atirou contra a vítima.

publicado em 30/04/2019

Até o momento nenhum suspeito foi identificado (Foto: Jaqueline Barros/DHoje Interior)

Um morador de rua foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (29) em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de um homem baleado em um posto de combustíveis desativado no Conjunto Habitacional Costa do Sol.

No posto moram vários moradores de ruas, dois contaram para a polícia que um homem em um carro passou pelo local e disparou no morador de rua. Como o local é escuro, eles não conseguiram ver o rosto do homem.

A vítima morreu no local do crime. Até o momento nenhum suspeito foi identificado.