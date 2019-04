Grade de shows traz grandes nomes sertanejos como Marilia Mendonça e Zé Neto e Cristiano.

publicado em 26/04/2019

Maiara e Maraisa — Foto: Reprodução/Facebook

Começa nesta sexta-feira (26) o Rodeio de Mirassol com vários shows programados até o dia 30 de abril. Os ingressos podem ser comprados aqui.

A grade de shows traz grandes nomes sertanejos e o primeiro dia conta com a participação da dupla Maiara e Maraísa e o Dennis DJ.

A sertaneja Marília Mendonça vem em seguida, no sábado (27). As duplas Bruno e Marrone e Chitãozinho e Xororó se apresentam no domingo (28), Jads e Jadson e João Carreiro na segunda-feira (29), e na véspera de feriado, terça-feira (30) a dupla Zé Neto e Cristiano se apresenta encerrando a grade de shows.No domingo (29) os shows são beneficentes e toda renda arrecadada será doada para as instituições: APAE, AMPA, Vila Vicentina, Lar dos Velhinhos e Cáritas. Os ingressos custarão R$ 5 ou um quilo de alimento não perecível.

Os shows vão acontecer no Recinto Municipal Leopoldo Gotardi da cidade e, nos demais dias, o ingressos são a partir de R$ 40.