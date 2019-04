Vítima de 36 anos reclamou de desconforto estomacal, tomou remédio e desmaiou, segundo boletim de ocorrência. Caso foi registrado como morte suspeita.

publicado em 10/04/2019

Vítima morreu após um treinamento em Araçatuba (Foto: Reprodução/Facebook)

Um lutador de 36 anos sofreu morte súbita após passar mal depois de um treino no bairro Paraíso, em Araçatuba (SP), na noite de segunda-feira (8).

De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado pelo pai da vítima, Alexandre Guaraci Ike Patrocínio chegou em casa depois do treino e reclamou que estava com indisposição estomacal.

Em seguida, ele teria tomado um remédio para combater a dor e caiu ao chão. Um vizinho da família foi ao local e tentou fazer uma massagem cardíaca.

Ainda segundo o boletim, o Samu foi acionado. A equipe realizou os primeiros socorros e encaminhou o atleta ao pronto-socorro, mas ele não resistiu.