Vítima estava acompanhada de dois amigos, um deles idoso e o outro sem saber nadar, em Santo Antônio do Aracanguá (SP). Por G1 Rio Preto e Araçatuba

publicado em 10/04/2019

Idoso morre afogado enquanto pescava no Rio Tietê (Foto:G1)

Um homem de 62 anos morreu afogado nesta terça-feira (9) enquanto pescava no Rio Tietê, em Santo Antônio do Aracanguá (SP).

Segundo um sobrinho da vítima, Wilson do Livramento pescava dentro do rio acompanhado de dois amigos quando um peixe fisgou a isca de uma das varas e começou arrastá-la para o meio do rio.

O homem foi atrás e conseguiu pegar, no entanto, quando tentava recuar começou a gritar por socorro. Os dois amigos, um deles idoso e o outro sem saber nadar, saíram da água e ligaram pedindo ajuda.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local e encontrou o corpo no início da noite. O enterro de Wilson está marcado para às 16h, em Auriflama (SP), onde ele morava.