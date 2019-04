Região

Homem diz à polícia que esfaqueou sobrinha para se vingar da mãe por ameaçar interná-lo

Crime foi no bairro Patrimônio, em Paulo de Faria. Vítima de 15 anos foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) com ferimentos no tórax, braço e cabeça.

publicado em 09/04/2019

Faca usada no crime foi apreendida e levada à delegacia de Paulo de Faria (Foto: Reprodução/TV TEM) O homem de 40 anos que foi preso suspeito de esfaquear a sobrinha de 15 anos, em Paulo de Faria (SP), afirmou à polícia que cometeu o crime para assustar a vítima depois que soube que iria para uma clínica de reabilitação, segundo o delegado responsável pelo caso, Paulo José Buchala Junior. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira (8), no bairro Patrimônio. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP) com ferimentos no tórax, braço e cabeça. O estado de saúde dela é considerado estável. De acordo com o delegado, o suspeito é usuário de drogas e golpeou a adolescente pelo menos cinco vezes porque teria sido comunicado pela mãe que seria internado em uma clínica de reabilitação. “Descontente com a situação, ele esfaqueou a sobrinha para atingir a mãe. Na delegacia, ele confessou o crime dizendo que queria dar um susto na vítima. Porém, as testemunhas informaram que não foi por isso”, diz o delegado. “Vi uma cena horrível. Eu fiquei apavorada. Ela ficou muito machucada e não estava mais tendo forças para gritar. A encontrei com a boca roxa e parte do rosto amarelando. Nunca imaginei que ele seria capaz de fazer isso”, diz a costureira Inéria Luiz Rugiane. O suspeito foi preso em flagrante e a prisão preventiva dele deve ser pedida nos próximos dias. Uma audiência de custódia será realizada nesta terça-feira (8). Segundo Paulo José Buchala Junior, o homem responderá por homicídio duplamente qualificado tentado por motivo fútil e feminicídio em razão da condição de mulher.

