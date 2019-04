Jovem de 26 anos foi sequestrada no dia 27 e foi encontrada apenas na última terça-feira. Família é de Fernandópolis, no interior de São Paulo.

publicado em 06/04/2019

Brasileira Isabella Hurtado, de Fernandópolis (SP), foi encontrada amarrada em uma casa no México (Foto: Arquivo Pessoal))

Mãe da arquiteta Isabella Hurtado, de 26 anos, que foi sequestrada e ficou desaparecida por quase uma semana no México, afirmou que a família deve trazer a jovem de volta para o Brasil depois do susto que a filha passou.

“Mesmo com a vida dela estruturada [México], a vida não tem valor que pague. Estamos organizando algumas coisas, documentos dela que foram roubados, como o passaporte, o visto permanente e estamos aguardando. A intenção é ela morar comigo em São Paulo”, afirma a mãe, Elissandra Hurtado.

Isabella, que tem família em Fernandópolis (SP), foi sequestrada no dia 27 de março, depois de sair de uma agência bancária. A mãe conta que a filha não se lembra como tudo aconteceu, mas que foi rendida por cerca quatro homens.

“Ela foi até o banco pagar a compra de alguns móveis e sacou dinheiro para comprar um celular. Ela saiu do banco de moto e estava indo para casa, quando foi rendida. Jogaram a moto e ela dentro de um veículo e a levaram”, diz a mãe.

Buscas

Elissandra soube do desaparecimento da filha no dia seguinte e, no domingo, foi para o México acompanhar as buscas.

Isabella foi encontrada pela polícia mexicana na terça-feira (2), em uma casa abandonada em outra cidade. Ela estava amarrada e com sinais de agressão. A arquiteta foi levada para um hospital e recebeu alta no dia seguinte.

“Ela achou o tempo inteiro que iria morrer, mas acreditava que a família iria fazer de tudo para tentar encontrar. Ela sabia que íamos em busca dela”, diz a mãe.

Enquanto estava desaparecida, o filho de 8 anos, que nasceu no Brasil, ficou sob a guarda dos avós paternos, que são mexicanos.

Segundo a mãe, Isabella está separada do marido há cinco anos, e atualmente ele mora em Playa del Carmen.