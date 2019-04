Arquiteta Isabella Hurtado, 26 anos, é de Fernandópolis (SP), mora há 10 anos no país e estava desaparecida há uma semana.

publicado em 03/04/2019

Brasileira Isabella Hurtado, de Fernandópolis (SP), foi encontrada amarrada em uma casa no México (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma brasileira de 26 anos que estava desaparecida há uma semana foi encontrada nesta quarta-feira (2) amarrada e com sinais de agressão na cidade de Aguamilpa, no México, segundo a família. A arquiteta Isabella Hurtado, de 26 anos, é de Fernandópolis (SP) e mora há 10 anos no país.

De acordo com informações da família, Isabella desapareceu no dia 27 de março em Tepic, cidade onde mora e que fica a mais de 120 quilômetros de onde foi encontrada. Segundo informações da imprensa mexicana, uma ligação anônima levou a polícia até o local.

Ainda de acordo com a imprensa mexicana, Isabella foi rendida por ladrões, que a levaram e também o dinheiro que ela tinha. No local, a mulher teria sido espancada e questionada sobre como ganhava dinheiro.

Depois de ser resgatada, Isabella foi levada para um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O pai de Isabella, Paulo de Souza, que está em Fernandópolis, confirmou que a filha foi encontrada, mas não soube dar mais detalhes sobre o caso. A mãe dela, que mora em São Paulo, viajou para o México no domingo (31) para acompanhar, até então, as buscas pela filha.





Fonte: G1