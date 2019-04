Considerada uma das provas mais disputadas do país, a organização revela a programação e tropas que estarão presentes esse ano para as provas em touros e cavalos

publicado em 08/04/2019

A festa, que acontece de 21 a 26 de maio, terá a abertura do rodeio profissional no dia 23 de maio (Foto: Divulgação)

O rodeio profissional da Expo Fernandópolis, um dos maiores do país, já tem a presença confirmada dos principais nomes das arenas, inclusive de peões que vivem nos Estados Unidos e estarão na cidade participando do rodeio. A festa, que acontece de 21 a 26 de maio, terá a abertura do rodeio profissional no dia 23 de maio (quinta-feira) e a grande final no domingo (26).

As provas acontecem na Arena Crystal e contarão com as tropas de cavalos da WR, Zé Ricardo e Decão e as boiadas do Terso Miranda, Scatolin e Vilela. Para transmitir todas as emoções da arena, as vozes do rodeio: Humberto Junior, Luciano de Oliveira, Debrail de Brito e Goianinho já estão com a presença confirmadíssima. Os comentários do rodeio serão do competentíssimo, Esnar Ribeiro, locução comercial do Vagner Freire e os juízes das provas serão Tião Procópio e Carioca.

No rodeio em touros estará presente a ACR – Associação dos Campeões de Rodeio em Touros, com os melhores peões do rodeio em touro do país, inclusive os competidores que estão nos Estados Unidos disputando com os melhores do mundo.

Para o rodeio em cavalos, o cutiano, também estará presente a Seleção Brasileira, com os melhores atletas da modalidade para um verdadeiro show na arena.

Os grandes campeões da Expo 2019 no rodeio em touros e cavalos irão receber cada um a quantia de R$ 12 mil, os 2º colocados irão receber R$ 7 mil, os 3º lugares serão contemplados com R$ 4 mil, os 4º colocados com R$ 3 mil reais e os 5º colocados com R$ 2 mil.

Além do rodeio profissional haverá prova do laço em dupla no sábado, 25 de maio, e prova dos três tambores, no domingo, 26 de maio, durante todo o dia com a final sempre a noite antes do início do rodeio profissional.

Após o rodeio, acontecem os shows na Arena Crystal com uma programação 100% sertaneja! Dia 21 se apresenta a dupla Matheus e Kauan (entrada franca); dia 22, aniversário de Fernandópolis, quem sobe ao palco é Jads e Jadson (entrada franca); dia 23 é a vez do embaixador, Gustavo Lima; dia 24 serão os queridos Jorge e Mateus; no sabadão, dia 25, Zé Neto e Cristiano prometem um mega show; e no dia 26 será a grande final do rodeio (entrada franca).