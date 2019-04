Catanduva e Penápolis também confirmaram a epidemia da doença

publicado em 24/04/2019

A confirmação da morte da paciente foi da diretoria do hospital (Foto:Olímpia | SBT Interior)

Uma mulher, ainda não identificada, morreu na noite desta segunda-feira (22) em consequência de dengue e problemas cardíacos na Santa Casa de Olímpia, região de Rio Preto.

A confirmação da morte da paciente foi da diretoria do hospital, a diretoria também informou que mais duas pacientes com dengue seguem internadas no local.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade passa por uma epidemia da doença.

O último levantamento, divulgado ontem (22), confirmou 1.876 notificações e 702 casos positivos da doença.

Catanduva e Penápolis também confirmaram a epidemia da doença.

Em Catanduva, já foram confirmados 376 casos e 420 seguem em investigação. Já em Penápolis, de acordo com a prefeitura, são 182 casos de dengue e uma morte suspeita pela doença.