Município se uniu para arrecadar macarrão, arroz, feijão, leite, açúcar, óleo, além de papel higiênico e copo descartável

publicado em 02/04/2019

(Foto:Santa Casa de Votuporanga)

Todos juntos unidos em um propósito: ajudar a Santa Casa de Votuporanga. Cosmorama irá realizar a quarta edição do Arrastão do Bem em prol do Hospital, referência para 53 cidades da região neste sábado (6/4), a partir das 8h.

Uma reunião aconteceu nesta terça-feira (2/4) para acertar detalhes. “Estivemos com representantes da Prefeitura, Câmara, Departamentos de Saúde, Educação, Social e voluntários para finalizar o cronograma. Decidimos fazer uma ação no final da tarde de sexta-feira (5/4) para mobilizar a população e conscientizar ainda mais da importância do Arrastão”, contou Aparecida Eugenia Garcia Gardini, diretora do Departamento Municipal de Saúde.

Cida explicou que o ponto de encontro será na entrada da cidade. “Teremos uma carreata do evento, pedindo mais uma vez a colaboração de todos. Nossa ação começa no sábado, às 8h, quando passaremos de casa em casa solicitando alimentos e material de consumo para o Hospital”, afirmou.

Os moradores poderão doar macarrão, arroz, feijão, leite, açúcar, óleo, papel higiênico e copo descartável. “No ano passado, arrecadamos 1,6 tonelada. Contamos com todo o município para aumentarmos essa meta, beneficiando centenas de pacientes”, ressaltou.

O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, ressaltou a importância da iniciativa. “É uma campanha voltada para recolher mantimentos e material que consumimos bastante e que estão em nosso dia a dia. Cada doação ajudará a Entidade a economizar na compra destes alimentos destinados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias”, contou.