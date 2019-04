A 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga suspendeu a realização da prova do concurso 01/2019

publicado em 27/04/2019

Concurso público de Álvares Florence é suspenso pela Justiça (Foto: Reprodução)

A 4ª Vara Cível da Comarca de Votuporanga suspendeu a realização da prova do concurso 01/2019 programada para o dia 05/05/2019. A decisão ocorreu nesta sexta-feira (26). “Fica suspensa a execução do contrato administrativo 68/2018. Em caso de tentativa de descumprimento da ordem incorrerão o Prefeito e todos os servidores participantes da realização do concurso em ato de improbidade administrativa e preferencialmente para perda de seus cargos.”

A decisão foi assinada pelo Juiz de Direito, Dr. Sergio Martins Barbatto Júnior. Na determinação ficou intimado por mandado a Prefeitura de Álvares Florence. Sendo solicitado a divulgação por rádio e jornal locais. “E, por último, se houver insistência da realização da prova: comunique-se de pronto a Polícia Militar do Estado para que impeça o ato no dia e hora marcado e prenda em flagrante por crime de desobediência servidores municipais e agentes da empresa SETA que comparecerem e insistirem em descumprir a ordem expressa de não fazer.”

Existia, conforme a decisão, a possibilidade de fraude no processo seletivo, inclusive conforme consta na sentença, supostamente haveria uma segunda lista de candidatos beneficiados, os quais o meritíssimo salientou: “ponderei bastante sobre formas de adequar a tutela como, por exemplo, colocar todos os prováveis candidatos beneficiados em uma sala separada e recolher suas provas de imediato para evitar correção ou troca de gabaritos”.