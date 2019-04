Batida aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira (10). Corpo da vítima foi enterrado no Cemitério Jardim da Paz em São José do Rio Preto (SP).

publicado em 11/04/2019

Comerciante morreu após o veículo em que ele estava capotar em Bady Bassitt ( Foto: Gazeta do Interior)

Um comerciante morreu e a mulher dele ficou gravemente ferida após o veículo em que eles estavam capotar na Rodovia SP 355, em Bady Bassitt (SP), no fim da tarde desta quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, o casal trafegava pela via no sentido Bady Bassitt a Nova Aliança, quando o motorista tentou desviar de um carro que teria invadido a pista.

Ao tentar fazer a manobra, a caminhonete invadiu o acostamento, capotou diversas vezes, bateu em uma placa de sinalização e parou em um barranco às margens da rodovia.

Ainda de acordo com a polícia, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local do acidente. O casal, que ficou preso às ferragens, foi retirado do veículo.

O comerciante Leontil Sérgio dos Santos, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher dele, de 60, foi socorrida para um hospital particular de São José do Rio Preto (SP). Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

As duas pessoas do outro carro não sofreram ferimentos e não precisaram receber atendimento médico. A perícia técnica foi chamada e realizou exames no trecho em que a batida ocorreu. Um inquérito foi instaurado.