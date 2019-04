Segundo a prefeitura, no ano passado foram registrados 44 casos positivos da doença, enquanto nestes três primeiros meses do ano foram 134 casos confirmados.

publicado em 04/04/2019

Agente faz nebulização em bairro de Bady Bassitt (Foto: Divulgação)

A cidade de Bady Bassitt (SP) decretou nesta semana estado de epidemia por causa do número de casos de dengue neste ano no município. Os casos já são bem maiores em 2019 do que em relação ao ano passado.

Segundo a prefeitura, no ano passado foram registrados 44 casos positivos da doença, enquanto nestes três primeiros meses do ano foram 134 casos confirmados. Bady Bassitt tem 17 mil habitantes.

“Em relação a assistência do paciente, quando ele chega no pronto-atendimento ele vai para sala de hidratação, vai ser verificado o caso de dengue com o exame, temos também aumento nos exames de hemograma com a parceria que temos com laboratório”, afirma a coordenadora de Saúde Roberta Pereira.

Ao todo, 27 cidades do noroeste paulista já decretaram epidemia por causa da dengue. Com o decreto, as prefeituras podem adotar algumas ações que, sem o decreto, fica impossibilitada: uma delas é convocar funcionários de outras áreas para trabalhar no combate ao mosquito.

Cidades com epidemia

Ipiguá

São José do Rio Preto

Bady Bassitt

Neves Paulista

José Bonifácio

Potirendaba

Cedral

Ibirá

Novo Horizonte

Ilha Solteira

Itapura

Andradina

Castilho

Nova Independência

Guaraçaí

Murutinga do Sul

Mirandópolis

Lavínia

Pereira Barreto

Sud Menucci

Suzanápolis

Gurarapes

Guzolândia

Bilac

Santa Fé do Sul

Jales