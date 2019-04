le teve queimaduras de terceiro grau em 27% do corpo, principalmente nas pernas, tórax e braços. Incêndio em uma loja de produtos diversos começou no início da tarde.

publicado em 12/04/2019

Alex Silva de Abreu está internado em estado grave — Foto: Arquivo Pessoal

Um bombeiro de 32 anos foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Araçatuba (SP) em estado grave com queimaduras. Ele estava combatendo o incêndio que atingiu uma loja na tarde desta sexta-feira (12), no calçadão da cidade.

De acordo com informações da Santa Casa, o bombeiro deu entrada no hospital às 16h. Ele teve queimaduras de terceiro grau em 27% do corpo, principalmente nas pernas, tórax e braços.

Alex Silva de Abreu foi entubado e está na UTI da Santa Casa. A assessoria do hospital diz que, assim que possível, ele deverá ser transferido para um hospital especializado em queimados, provavelmente em Bauru.

O incêndio em uma loja de produtos diversos começou no início da tarde. Os bombeiros ainda estão no local tentando apagar o fogo.

De acordo com a corporação, o fogo começou no comércio e teria se alastrado para uma loja de departamentos localizada ao lado. A ocorrência está em andamento.