Juiz da Infância e Juventude determinou a entrada de agentes após eles serem impedidos de fiscalizar a festa pelo dono da casa. Bebidas e drogas foram apreendidas.

publicado em 08/04/2019

Cerca de 200 menores foram flagrados consumindo bebida alcoólica em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Cerca de 200 adolescentes foram flagrados consumindo bebida alcoólica em uma festa em São José do Rio Preto (SP) neste sábado (6), no bairro Moyses Miguel Hadadd, zona sul da cidade.

Os agentes de proteção foram impedidos de entrar no local da festa pelo dono da casa. Eles relataram ao juiz da Infância e Juventude, Evandro Pelarin, o que estava acontecendo e o juiz determinou a entrada imediata da equipe na residência.

Os agentes constataram que os menores jogavam bebida alcoólica e drogas por cima do muro para se desfazer dos produtos.

Inicialmente, a informação passada aos agentes era que os convidados comemoravam o aniversário do neto do dono da casa, mas os agentes interrogaram alguns adolescentes que não sabiam do motivo da festa e nem quem era o aniversariante, e que cada adolescente pagou cerca de R$15 para participar da festa.

O dono da casa foi multado. Os agentes apresentaram drogas e bebidas ao delegado da Central de Flagrantes. Os menores foram liberados aos responsáveis.





Fonte: G1