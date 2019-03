Toda a comunidade pode participar da iniciativa social da Associação Paulista de Supermercados, que busca formar mão-de-obra qualificada; aulas serão promovidas de 13 a 27 de março

publicado em 11/03/2019

A oportunidade é para pessoas que pretendem se especializar na área de restaurante e lanchonetes de supermercados (Foto: Reprodução)

A APAS – Associação Paulista de Supermercados continua sua agenda de projetos sociais desenvolvidos com a população de S. J. do Rio Preto e região. O objetivo é contribuir na formação de mão de obra qualificada. Desta vez, a oportunidade é para pessoas que pretendem se especializar na área de restaurante e lanchonetes de supermercados.

O Projeto Rotisserie da APAS será promovido gratuitamente de 13 a 27 de março, em Rio Preto e unirá a teoria com a prática, ensinando aos participantes receitas e técnicas para a preparação de pratos e o manuseio de alimentos. As inscrições para a nova turma já estão abertas e devem ser feitas pelo telefone (17) 3225-6177. As vagas são limitadas.

Com 32 horas de duração, o curso é desenvolvido por multiplicadoras da área de Responsabilidade Social da APAS, que são treinadas para o desenvolvimento de todos os objetivos da ação.

O projeto será desenvolvido com duas turmas simultaneamente, na cozinha da ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais do Parque da Cidadania. A formatura está prevista para o dia 27 de março, quando haverá a entrega dos certificados atestando que estão preparados para as oportunidades na área.

Sobre a APAS – A Associação Paulista de Supermercados representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo e busca integrar toda a cadeia de abastecimento. A entidade tem 1.508 associados, que somam 3.363 lojas.