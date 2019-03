As inscrições serão feitas de 18 a 22 de março, das 8h às 11h e das 13h às 16h

publicado em 13/03/2019

Secretaria Municipal de Educação funciona anexo com "EMEF Vicente Santoro" (Foto: Reprodução)

A prefeitura de Valentim Gentil, por meio da secretaria municipal de educação e cultura, publicou nesta terça-feira (12) no diário oficial eletrônico do município, o edital que trata sobre a abertura de 10 vagas para estágios na área de pedagogia.

As inscrições serão feitas de 18 a 22 de março, das 8h às 11h e das 13h às 16h. O processo seletivo será aplicado no dia 31 de março, das 9h às 10h30. A prova e as inscrição serão realizadas na secretaria municipal de educação e cultura, localizada na rua Cidadão João Novais, nº 747, no centro.

A prova abordará conteúdos da língua portuguesa e interpretação de textos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. O gabarito será divulgado após às 15h do dia da aplicação do processo seletivo e estará disponível no site: valentimgentil.sp.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura e da secretaria de educação.

O interessado em concorrer à vaga deve ter efetiva frequência no curso superior de pedagogia. No município, o participante pode atuar na secretaria municipal de educação, unidades escolares, creche e berçário. A carga horária será de 6 horas diárias, cinco dias por semana. O estagiário terá direito a bolsa-auxílio no valor de R$998,00 mensais. A duração do estágio não poderá exceder o período de dois anos.