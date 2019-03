Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante ao acusado, que foi encaminhado até o Plantão Policial e, posteriormente, conduzido para uma cadeia pública de Guarani D’Oeste

publicado em 18/03/2019

Foram apreendidos armas, munições e dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Érika Chausson

Érika Chausson





Policiais militares prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo e arma branca em Cosmorama neste domingo. A ocorrência aconteceu durante o patrulhamento da PM em combate ao crime.

Segundo informações dos policiais, o indiciado estava em um veículo quando realizou uma manobra perigosa próximo da equipe. Durante acompanhamento da viatura, foi realizada a abordagem.

Em revista pessoal pelo acusado, as autoridades não localizaram nada de ilícito, no entanto, em busca pelo veículo, foram encontrados um revólver calibre 32 com munição, além de mais 15 munições, um facão e três facas. Nos bolsos, a polícia ainda apreendeu a quantia de R$ 13.400.