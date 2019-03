Vítima era um homem de 74 anos. Município vive epidemia com 478 casos positivos.

publicado em 30/03/2019

O município enfrenta uma epidemia com 478 casos positivos ( Foto:Divulgação/AEN)

A Vigilância Epidemiológica divulgou na tarde desta sexta-feira (29) a primeira morte confirmada por dengue, em Ilha Solteira (SP). O município enfrenta uma epidemia com 478 casos positivos.

Segundo o órgão, a vítima era um homem de 74 anos, que procurou atendimento médico no final de janeiro e acabou morrendo no pronto-socorro da cidade, no dia 2 de fevereiro.