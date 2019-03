No momento em que pulou, o menino foi salvo pela mãe

publicado em 20/03/2019

O garoto de três anos tentou se enforcar após assistir vídeo na internet (Foto: Reprodução)

Um menino de três anos tentou se enforcar após ver um vídeo de uma personagem da internet chamada "Momo", que incentiva crianças a cometer automutilação e suicídio.

O garoto teria pego uma sobra de corda do varal, envolveu no pescoço e pulou de um degrau, mas foi salvo pela mãe.

O susto que os segundos de sufocamento causaram revelam que ele não sabia o que estava fazendo e apenas reproduziu algo que viu. Para a mãe, Nayara Lopes dos Santos, não há dúvidas que o filho teve acesso a conteúdo impróprio na Internet.

?Segundo ela, desde o dia do incidente, o menino não quer mais brincar com o celular e nem assistir a TV. "Ele está com medo da Momo", diz.

?O irmão mais velho, de apenas nove anos, foi quem revelou que o menino teria assistido a um vídeo da Momo, uma personagem associada a vídeos de suicídio e automutilação que circulam na rede mundial de computadores.

A mãe conta que, como trabalha em casa, costumava ligar o celular à TV e deixar o menino por longos períodos assistindo a vídeos da Internet, principalmente desenhos animados.

Porém, ao checar o histórico do celular, encontrou um vídeo da personagem sombria. Agora o menino está assustado. Não quer brincar com o celular, ver TV e nem ficar sozinho.

O que é

“Momo” não é uma pessoa e, muito menos, um fantasma. Trata-se do apelido dado a uma escultura criada por um artista japonês e exposta, em 2016, no museu de Tóquio. A obra representa uma mistura de mulher e pássaro, criando um efeito perturbador.

E é justamente o aspecto perturbador da escultura que fez com que ela fosse usada para ilustrar vídeos e perfis na Internet com conteúdo negativo. Em alguns casos, falando sobre automutilação e suicídio.

Se apenas isso não fosse suficiente para preocupar, existem relatos que, recentemente, vídeos da boneca ensinando as crianças a se suicidarem foram encontrados dentro de desenhos animados e outros vídeos feitos para crianças.

?A reportagem teve? acesso a mais dois casos de pais que afirmam que os filhos ficaram muito assustados depois de assistir vídeos da Momo no meio de desenhos infantis. Um caso é de um menino de quatro anos, de Bilac. E o outro, uma menina de oito anos, de São José do Rio Preto.

No segundo caso, a mãe estava junto e retirou o desenho assim que a boneca assustadora apareceu. Mas todas essas histórias acabam deixando claro uma lição que muitos pais ainda não aprenderam: crianças não devem navegar na Internet sem supervisão.

A preocupação se torna ainda maior porque esses vídeos podem estar misturados a conteúdo realmente voltado às crianças.