Professores andavam pelo local quando viram o animal. Bombeiros foram acionados e soltaram a cobra em uma área de preservação ambiental.

publicado em 30/03/2019

Bombeiros capturaram cobra em Fernandópolis (Foto:Arquivo Pessoal)

Uma jiboia foi capturada em cima de uma árvore em uma faculdade de Fernandópolis (SP), nesta sexta-feira (29).