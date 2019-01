No tiroteio, 2 assaltantes em moto foram baleados e detidos pela Polícia Militar em Aricanduva. Policial, que estava em outra moto, foi internado com gravidade. Câmera gravou crime

publicado em 25/01/2019

Assaltante, baleado, levanta e atira na cabeça de policial militar, que tentava pedir ajuda pelo celular (Foto: Reprodução)

Parentes do policial militar baleado durante uma tentativa de assalto em São Paulo, na quarta-feira (23), foram para a capital paulista nesta sexta-feira (25) para doar sangue para a vítima, que segue internada em estado grave.

De acordo com a irmã do soldado Rafael Bruzadin Rezende, de 34 anos, cinco pessoas da família, que mora em São José do Rio Preto, saíram do noroeste paulista para a capital para fazer o procedimento. A família afirma que o soldado precisa de 10 doadores e que o tipo sanguíneo dele é A negativo.

O PM estava de folga quando foi baleado na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto na Rua Engenheiro Guilherme Cristiano Frend, no Bairro Aricanduva, na Zona Leste de São Paulo, na noite de quarta-feira (23).

Bruzadin estava de moto quando foi rendido por dois homens em outra moto. Ele desce da motocicleta, quando começa um tiroteio. Na troca de tiros, o agente baleou dois criminosos, que depois foram presos pela Polícia Militar. Uma câmera de segurança registrou o crime.

Quando anunciaram o assalto, o agente reagiu atirando na direção deles com a pistola .40 da corporação. Um dos ladrões, Douglas da Silva Oliveira, de 18 anos, estava armado com um revólver calibre 32. Ele também disparou contra o policial, mas depois caiu na rua, perto das motos, ao ser atingido na barriga por um tiro dado por Rafael.

O comparsa de Douglas, um adolescente de 16 anos, que pilotava a moto Honda, também foi atingido por um disparo feito pelo policial. Mas mesmo ferido na perna ele conseguiu fugir a pé.

Em seguida, o policial pegou o celular, se sentou na calçada e pediu socorro. Nesse instante, Douglas se levanta de perto das motos e atira na cabeça de Bruzadin e foge em seguida na moto usada pelos ladrões.

Outros policiais militares que foram acionados por testemunhas para atender a ocorrência detiveram a cerca de 100 metros do local do crime Douglas, que estava com a arma do agente, e o adolescente. Segundo a Polícia Militar, os dois confessaram a tentativa de roubo.

Nas redes sociais, familiares, amigos e páginas de outras corporações fazem campanha para a doação de sangue. A vítima está internada no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera.