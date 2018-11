Aparelhos eletrônicos, móveis, instrumentos musicais e outros objetos ficaram debaixo das telhas e da estrutura do telhado

publicado em 20/11/2018

Prédio desabou durante a madrugada em Valentim Gentil (Foto: Reprodução/Tv Tem)

A chuva que atingiu Valentim Gentil durante a madrugada de ontem pode ter contribuído para o desabamento de um prédio da prefeitura, onde funcionavam vários setores públicos.

A Defesa Civil, por exemplo, fica do lado do que foi abaixo. Os funcionários da prefeitura passaram o dia recolhendo os destroços da cobertura do prédio público onde era feito atendimento do conselho tutelar e da divisão de meio ambiente da prefeitura.

A estrutura de madeira desabou no fim da madrugada. Aparelhos eletrônicos, móveis, instrumentos musicais e outros objetos ficaram debaixo das telhas e da estrutura do telhado.

Além da cobertura da divisão de meio ambiente e do conselho tutelar desabar parte do teto da Defesa Civil também caiu. A prefeitura disse que o prédio era antigo, precisava de melhorias, mas não imaginava que o teto poderia desabar.

A prefeitura disse ainda que não definiu locais provisórios para atendimento ao público desses setores, que agora estão sem prédio até que as obras necessárias sejam feitas.