O acidente ocorreu na região da Serra do Caja, a aproximadamente 20 quilômetros de Pedra Preta (a aproximadamente 30 km de Rondonópolis)

publicado em 14/02/2018

Wendel e Cinthia eram namorados e formavam uma dupla sertaneja (Foto: Reprodução)

Um acidente com capotamento e saída de pista na BR-364, resultou na morte da cantora votuporanguense Cinthia Savini, 22,e deixou em estado grave Wendel Alves do Nascimento, de 23 anos, na tarde de sábado (10). O acidente ocorreu na região da Serra do Caja, a aproximadamente 20 quilômetros de Pedra Preta (a aproximadamente 30 km de Rondonópolis).De acordo com as informações, o veículo Chevrolet Vectra de cor prata, e tinha como ocupantes o motorista e um passageiro. Uma viatura avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rondonópolis foi acionada junto com aPolícia Rodoviária Federal (PRF) para comparecerem no local.Wendel e Cinthia eram namorados e formavam uma dupla sertaneja, cantando em vários locais de Rondonópolis e Shows regionais. Wender segue internado no Hospital Regional e ainda não foi divulgado o estado de saúde. No ano passado a dupla fez shows em Votuporanga e região.Fonte: Noticiasdematogrosso