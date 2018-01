Processo seletivo para atuar na safra 2018/2019, na unidade industrial Tanabi, acontecerá em três cidades

publicado em 10/01/2018

Tereos abre vagas de trabalho em Tanabi e região (Foto: Tereos)

A Tereos Açúcar & Energia Brasil está recrutando profissionais para ocupar diversas vagas de emprego na unidade industrial Tanabi. Os interessados devem participar do processo seletivo portando o currículo, carteira de trabalho, CNH ou CPF e cópia dos documentos em qualquer um dos endereços abaixo e nos seguintes dias e horários:

Nova Granada

Endereço: Avenida Adolfo Rodrigues, nº 870, Centro

Dia e horário: 10/1, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h.

Palestina

Endereço: Rua 30 de Maio, nº 1470, Centro

Dia e horário: 11/1, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h.

Tanabi

Endereço: Rua Francisco Betoz, n° 52

Dia e horário: 08/1 e 09/1, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h.

Para se candidatar, é necessário residir em Nova Granada, Palestina ou Tanabi. Entre as oportunidades, estão cargos como auxiliar de controle de tráfego, eletricista automotivo, líder de bate e volta, líder de colheita e de plantio, mecânico de colhedora especializado e mecânico industrial.

Sobre a Tereos

Valorizar as matérias-primas agrícolas para o desenvolvimento de produtos alimentícios de qualidade é a nossa visão de longo prazo. Tereos é uma líder global nos mercados de açúcar, álcool, etanol e amidos. Os compromissos do grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O grupo Tereos é formado por 12 mil produtores cooperados, com reconhecido know-how no processamento de beterraba, cana-de-açúcar e cereais. Operando 49 unidades industriais e contando com 23.000 colaboradores em 16 países, Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. No período de 2016/17, o grupo obteve uma receita de 4,8 bilhões de euros.

Tereos no Brasil