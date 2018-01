Menores de idade faziam até cinco programas por dia, que eram contabilizados em um caderno apreendido pela polícia.

Material apreendido pela polícia tinha até caderno com a contabilidade dos programas (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Duas adolescentes de 17 anos foram flagradas em situação de exploração sexual durante operação da Polícia Civil no bairro Vale do Sol, em São José do Rio Preto (SP), na madrugada desta quinta-feira (25). Uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de prostituição de menores.Policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) cumpriram três mandados de prisão no local por determinação da Justiça da Infância e Juventude. A mulher presa, segundo a polícia, era dona da casa onde ocorriam os programas.As duas menores foram apreendidas e uma delas usava documento falso. Na residência foram apreendidos celulares, documentos e camisinhas. Até um caderno com a contabilidade dos programas feitos pelas menores foi encontrado pela polícia.De acordo com polícia, elas faziam até cinco programas por dia, ao custo de R$ 100 cada. Além disso, as jovens pagavam R$ 100 por dia para a dona da casa.A mulher e as adolescentes foram levadas à Central de Flagrantes e vão ser ouvidas durante a manhã desta quinta-feira pelo delegado de plantão e pelo Conselho Tutelar.Ainda segundo a polícia, a mulher deve permanecer presa e as menores ficarão à disposição da Justiça. Os pais das garotas também devem ser chamados para prestar depoimento. A polícia informou que as adolescentes não eram mantidas em cárcere privado.Fonte: G1