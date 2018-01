Delegado pediu para que o rapaz tocasse uma música na delegacia. Entenda o motivo

publicado em 23/01/2018

O contrabaixo furtado foi devolvido para o verdadeiro dono (Foto: Reprodução)

Um rapaz de 22 anos foi preso em flagrante pelo crime de receptação na segunda-feira, 22, ao ser flagrado com um contrabaixo furtado. Na Central de Flagrantes, ele fingiu ser o dono do instrumento, mas, como não sabia tocar uma música sequer, acabou preso.

Segundo o boletim de ocorrência, quem descobriu o receptador foi o verdadeiro dono do contrabaixo, que encontrou seu instrumento musical à venda em um site na internet.

Com as informações sobre o anunciante do aparelho, a vítima passou todos os dados à Polícia Militar, que fez a prisão do rapaz em casa e apreendeu o instrumento.

O delegado Jairo Garcia Pereira afirma que, ao chegar na Central de Flagrantes, o suspeito disse que a prisão era um engano e que ele tinha comprado o contrabaixo porque gostava de tocar.

O delegado, então, pediu para que o rapaz tocasse uma música. “Foi aí que deu para ver que ele não tinha nem ideia de como tocava contrabaixo. Então, ficou bastante claro que ele não era o dono do instrumento”, relata.

Foi estabelecida fiança no valor de R$ 1,3 mil, que só foi paga no final do dia pela mãe do suspeito. Mesmo em liberdade, ele vai responder pelo crime de receptação e poderá pegar até quatro anos de cadeia. O instrumento musical foi devolvido para a vítima.





Fonte: Diário da Região