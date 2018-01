O evento reúne diversos estilos de cervejas, música e informações sobre produção artesanal; entrada é gratuita

publicado em 22/01/2018

Nos dias 26 e 27 de janeiro, acontece o Iguatemi Beer Fest, maior festival de cervejas artesanais de Rio Preto e região, reunindo dezenas de estilos de cervejas das melhores cervejarias do Brasil. O evento acontece no Deck da Figueira, Piso Térreo do Iguatemi Rio Preto. Na sexta-feira, o evento iniciará 18h e vai até às 22h, e no sábado, das 12h às 22h. A entrada é gratuita.

Willian Conde, um dos organizadores do Iguatemi Beer Fest, conta que “a ideia é proporcionar mais integração do público cervejeiro da região com a cultura artesanal, por isso, além das cervejarias, teremos estandes onde os participantes vão poder trocar informações e aprender mais sobre a produção da bebida”, destaca.

Entre as cervejarias participantes, estão: Saint Bier, Barco, Coruja, Velvet, Vila Dionísio, Cigana, Don Tonel, Invicta, Centennial (de Santa Catarina), Vigvatten e o Bar do Alemão representando as marcas: Devassa, Baden Baden, Munich e Eisenbanh. Para completar o evento, bandas de diversos estilos se apresentarão nos dois dias e os food trucks Vila Dionísio, Outback com lanches e porções a preços especiais. e Texans Burguers estarão a postos para servir diversas e opções.

“A cultura cervejeira vem ganhando força em nossa região e o Iguatemi é pioneiro na realização de eventos que já são referência no calendário da cidade. É uma satisfação para nós proporcionar lazer de qualidade para nossos clientes”, comenta a supervisora de Marketing do Iguatemi Rio Preto, Flavia Lania.

Para quem quer aprender e fazer cerveja

Além das cervejarias participantes, o Iguatemi Beer Fest terá muita informação para quem está interessado na produção artesanal. Entre os parceiros do evento está o Senac Rio Preto, que fará pequenos workshops e apresentações, e terá profissionais e alunos do curso Sommelier de Cervejas à disposição para tirar dúvidas sobre a composição e a produção artesanal da bebida.

Música

Nos dois dias de evento, muita música boa vai rolar no festival. Na sexta-feira o palco vai ser comandado por Adriano Amendola e Fernando Freitas, com pop rock. No sábado, MPB, pop rock nacional, blues, rock e classic rock são as pedidas com Bandial, Big Blues e Rock Page. Confira o line-up:

26 de janeiro (sexta-feira)

19h - Adriano Amendola e Fernando Freitas – Pop Rock

27 de janeiro (sábado)

14h – Bandial – MPB e Pop Rock Nacional

17h – Big Blues

20h – Rock Page – Pop Rock, Rock e Classic Rock

