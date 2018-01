Região

Festa de São Sebastião atrai grande público em Valentim Gentil

O evento reuniu um grande número de paroquianos e visitantes de várias cidades e teve como atração principal o show do cantor católico Paulinho Ribeiro e banda, com pregação, louvor, adoração e bênção do Santíssimo

publicado em 22/01/2018

Embora a entrada tenha sido gratuita, muitas pessoas ajudaram com a doação de alimentos não perecíveis, que serão doados às famílias em situação de baixa renda (Foto: Divulgação/Prefeitura de Valentim Gentil) A Prefeitura de Valentim Gentil, com apoio da Câmara Municipal, da Paróquia de São Sebastião e do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, realizou, na noite do último sábado (20), uma grande festa na Praça da Matriz para celebrar o Dia de São Sebastião, Santo Padroeiro da cidade. O evento reuniu um grande número de paroquianos e visitantes de várias cidades e teve como atração principal o show do cantor católico Paulinho Ribeiro e banda, com pregação, louvor, adoração e bênção do Santíssimo. Embora a entrada tenha sido gratuita, muitas pessoas ajudaram com a doação de alimentos não perecíveis, que serão doados às famílias em situação de baixa renda. Os conselhos de pastoral e de assuntos econômicos da Paróquia de São Sebastião ainda organizaram uma praça de alimentação nas imediações da festa, com comercialização de pastel, coxinha, cachorro-quente e refrigerante. Estiveram presentes, o prefeito Adilson Segura, o vice Manezinho, os vereadores Rafael Nixon (presidente da Câmara), Fabiano do Gustinho, Hilário da Associação e Lukinha da Coca, além do administrador paroquial de Valentim Gentil, Padre Juliano Osvaldo de Camargo. Ao fazer uso da palavra, o Padre Juliano agradeceu aos Poderes Executivo e Legislativo do Município pela realização da Festa de São Sebastião, que celebra a fé, a tradição e a cultura religiosa do povo valentim-gentilense. O prefeito Adilson Segura completou dizendo que o evento foi um momento de confraternização familiar e agradecimento a São Sebastião, que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo Jesus.

