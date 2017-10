Região

Polícia prende rapaz que informa blitz pelo Whatsapp

O suspeito, que tem 23 anos, foi flagrado com as fotos no celular durante patrulhamento na rua José Salvioni

publicado em 04/10/2017

Um jovem foi preso em Meridiano suspeito de fotografar e “dedurar” locais de blitze (Foto: Reprodução/Internet) Um jovem foi preso em Meridiano suspeito de fotografar e “dedurar” locais de blitze de trânsito feitas pela Polícia Militar. Segundo a polícia, ele mandava fotos dos pontos de fiscalização na redes sociais e grupos do Whatsapp para alertar os motoristas. A prisão foi ontem. O suspeito, que tem 23 anos, foi flagrado com as fotos no celular durante patrulhamento na rua José Salvioni, em frente à casa em que mora. A polícia fez uma abordagem de rotina e ficou constatado que no celular dele havia fotos de blitze. Além disso, o celular era furtado. O rapaz foi preso por receptação e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. De acordo com a PM, o jovem teve uma audiência com a Justiça, que arbitrou fiança para o rapaz responder em liberdade. Mas como o valor não foi pago, ele foi encaminhado para cadeia de Guarani D’Oeste.



