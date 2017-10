A visitante foi encaminhada para o Plantão Policial, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência

publicado em 03/10/2017

Aline Ruiz

Uma mulher foi surpreendida pela Polícia Militar tentando entrar na Penitenciária “João Batista de Santana” de Riolândia com celular no órgão genital. A visitante foi encaminhada para o Plantão Policial, onde foi realizado um Boletim de Ocorrência.

O fato aconteceu durante o procedimento de revista na mulher, que é esposa de um sentenciado. Ao passar pelo detector de metais, o aparelho acionou na altura do quadril, porém, a mesma negou que estivesse com a posse de material ilícito.

Sendo assim, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa para passar por exame de Raio-X, acompanhada por policiais militares. Porém, quando estava sendo conduzida para o local, ela confessou que trazia um celular em seu órgão genital e que estregaria para o seu esposo.

Diante dos fatos, um B.O. foi registrado e foi instaurado Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do sentenciado que receberia tais aparelhos. Os visitantes flagrados tentando adentrar com objetos ilícitos em unidades prisionais são automaticamente excluídos do rol de visitas.