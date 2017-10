Pratos e drinks inéditos, preços menores e novidades na decoração renovam os ares do único restaurante tailandês da região

publicado em 07/10/2017

Restaurante de Rio Preto vem se tornando referência em comida tailandesa no Brasil

Inovar para surpreender: esta foi a ideia da chef Milene Dellatore ao mudar cerca de 70% do cardápio de pratos e drinks no restaurante Khea Thai, localizado no bairro da Santa Cruz, em Rio Preto. As novidades passaram a valer no fim de setembro.

Nesta nova fase, a chef propõe uma delicada culinária com muito frescor e explosão de sabores, que vão encantar desde a apresentação. As delícias serão servidas em folhas de bananeira, pedras, bowls de inox e outras peças que remetem ao país asiático.

"De tempos em tempos, gosto de incluir novos sabores e trazer novidades para nossos clientes. Mudamos a apresentação dos pratos, com uma pegada mais rústica e natural, típica da Tailândia", explica Milene.

Entre as novidades do menu está a "Sequência do Chef". O cliente pode saborear duas entradas, dois pratos principais e uma sobremesa a um valor fixo de R$ 49,90, de terça-feira a quinta-feira, e R$ 69,90, de sexta-feira a domingo. Com camarões nos pratos, os valores vão para R$ 59,90 e R$ 79,90 respectivamente.

"A Sequência do Chef é ideal para os novos clientes conhecerem mais a gastronomia tailandesa e degustarem uma variedade maior de pratos no mesmo jantar. Quero que saiam felizes de nossa casa e tenham uma experiência única", ressalta Milene.

Além de pratos, o restaurante passou por uma readequação de valores. "Nosso principal objetivo é que a comida tailandesa se torne popular no Brasil", destaca a chef.

O novo cardápio conta com oito opções de entradas, com preços a partir de R$ 15,90, três opções de saladas, a partir de R$ 24,90, e 13 opções de pratos principais, a partir de R$ 28,90. Tem pratos com carne, frango, camarão, lombo ou vegano.

Drinks

"Nossa nova carta de drinks tem como base as tendências internacionais e as preferências apontadas pelos nossos clientes, sempre com um toque da Tailândia. Eles foram pensados para refrescar o dia ou a noite de nossos clientes", explica Milene.

No menu é possível encontrar releituras da amada caipirinha, combinações com gin, tônica ou whisky e o original Moscow Mule, aquele servido em caneca de cobre e espuma inconfundível. As opções custam a partir de R$ 15,90.

Referências

Tudo que acontece no Khea Thai tem como base a experiência de vida de Milene na Tailândia. Em 2004, a chef viajou ao país asiático para ajudar as vítimas do Tsunami que devastou a país. Apesar de ter presenciado e vivido situações tristes, ela reconhece que "isso me ensinou tudo o que eu sei: a cozinhar, cuidar de pessoas e servir".

Inaugurado em maio de 2015 em Rio Preto, o restaurante Khea Thai entrou para o universo do franchising em novembro de 2016. A rede já conta com uma unidade em Curitiba.

O Khea Thai fica na rua Silva Jardim, 3533, bairro Santa Cruz, em Rio Preto. Horário de funcionamento: de terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e domingo, das 17h às 23h30, e sexta-feira e sábado, das 17h às 00h.