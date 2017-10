Acidente foi na rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio (SP). Além deles, o presidente do sindicato está internado em estado grave

publicado em 11/10/2017

Carro em que os diretores do sindicato estavam (Foto: André Modesto/TV TEM)

Dois diretores do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de São Paulo (Sindasp) morreram em um acidente na manhã desta quarta-feira (11), na rodovia Assis Chateaubriand, em José Bonifácio (SP). As vítimas têm 54 e 57 anos.

De acordo com o sindicato, eles estavam voltando de Brasília, onde acompanhavam a proposta de emenda constitucional que iria beneficiar a categoria, quando o veículo em que estavam bateu em um caminhão.

De acordo com os bombeiros, um caminhão carregado de tijolos com dois ocupantes, que não se feriram, se chocou com o veículo com os diretores. A perícia deve verificar a causa do acidente.

Ainda segundo o sindicato, todos trabalhavam em unidades prisionais de Presidente Prudente (SP).